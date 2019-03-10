الرئيس يحقق طلب طفل فى الندوة التثقيفية

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ألقى الطفل آدم أشرف، قصيدة شعرية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد انتهائه من الإلقاء طلب من الرئيس أن يوجه تحية إلى السويس لأنه من محافظة السويس.

واستجاب الرئيس السيسي لطلب الطفل قائلاً: "آدم بيقولي ممكن توجه تحية لمحافظة السويس.. وأنا بقدم تحية لكل أهل السويس.

وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

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