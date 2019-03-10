بدء محاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون والحدود

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مرسى
مرسى

شيماء السيد

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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية و السجون والتعدي على  المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، والمُخصصة لمشاهدة الأحراز، وتم إعداد القاعة فنيًا لمشاهدة المقاطع المصورة.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

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