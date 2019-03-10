بلاغ لأمن الدولة يتهم أيمن نور بالخيانة العظمى

10 مارس 2019 - 01:45 م

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد الهارب أيمن نور لارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

وقال صبري في بلاغه إن أيمن نور سيظل رمزًا للغباء السياسي والعمالة والحقارة خاصة بعد أن ارتمى في أحضان جماعة الإخوان، وتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي للإرهاب بتمويل قطري خسيس وبتخطيط تركي أكثر خساسة ليصير بوق صدئ مملوء بالعفن والسموم لهذه التنظيمات والدويلات الحقيرة لينبح من مكان هروبه ضد الدولة المصرية العظيمة التي استعادت مكانتها وشموخها بعد ثورة 30 يونيو التي قام بها شعب مصر العظيم وحماها وساندها جيش وطني أصيل أبي ليقضي على حكم ديكتاتوري عميل خائن لا دين ولا وطن له.

وتابع: "ثم يختار هذا الشعب العظيم رئيسًا وطنيًا شجاعًا مخلصًا ليتولي زمام أمور البلاد والعباد ليعمل بجهد جبار مخلص ووطنية شريفة صادقة ليعيد لمصر استقرارها ومكانتها وعظمتها وريادتها لدول العالم كل لحظة يؤكد أيمن نور أنه باع نفسه للشيطان الإخوانى القطري التركي وللعديد من أجهزة المخابرات التي تعمل ضد أمن مصر واستقرار مواطنيها وهو دائمًا ما يفعلها وتاريخ أيمن نور يؤكد أنه دائمًا ما يعرض نفسه للبيع.

وأضاف البلاغ: "ويستغل هذا الكائن وهذه الدمية الذكرى الـ100 لثورة 1919 ليلقي كلمة سطرت بمداد الخيانة والخساسة والعمالة ليهاجم الدولة المصرية ويحرض على العنف وقلب نظام الحكم ومحاولة إشعال الفوضى في ربوع البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار والاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في شئون البلاد ومرددًا جمل وعبارات ننأى عن ترديدها أو حتى ذكرها اكتفاء بتقديمها رفق هذا البلاغ وكلها جرائم تقع في نطاق التجريم وتوافرت فيها الشرائط القانونية لأركان جريمة الخيانة العظمي مما يحق معه للمبلغ طلب التحقيق فيها بعد الاطلاع علي الأسطوانة المدمجة المرفقة وتقديم المدعو أيمن نور للمحاكمة الجنائية العاجلة.