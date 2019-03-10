"كاف" يختار حارس الأهلى "البديل" كـ أحسن لاعب

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الكاف

لطفي

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأداء الحارسين على لطفى ونيسلون لوكونج، فى المباراة التى جمعت فيتا كلوب الكونغولى والأهلي مساء أمس على ملعب "الشهداء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الحارسين على لطفى ونيسلون لوكونج كان الثنائى الأفضل فى المباراة، وهما الأفضل فى كل فريق، موضحًا أن فيتا كلوب حقق فوزًا مهمًا على الأهلي ليعزز آماله فى التأهل للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "الشوط الأول من عمر مباراة فيتا كلوب والاهلي كان متكافئًا، وشهد تألق حارس صاحب الأرض الذى حرم الضيوف من التسجيل فى مناسبتين ليثبت مكانته كواحد من أفضل لاعبى فيتا كلوب في المواسم الخمس الأخيرة على الصعيد القاري".

وتابع، "الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 8 مرات عاد بشكل أقوى، وكاد يفتتح التسجيل في أول دقائق الشوط الثاني لكن لوكونج أنقذ فريقه من جديد، حيث تصدى الحارس تصدى للكرة 3 مرات في ثوانٍ، لوكونج ذو الـ38 عامًا تصدى لتسديدة ناصر ماهر الأرضية لترتد الكرة إلى مروان محسن الذى لعب عرضية على رأس جونيور أجايى، لكن قوة لوكونج حرمته من الهدف الأول، قبل أن يعود ليحرم كريم نيدفيد من التسجيل من الكرة المرتدة".

واختتم "كاف" تقريره حول مباراة الأهلي وفيتا كلوب قائلاً، "أصحاب الأرض عادوا للمباراة وتصدى لطفى ببراعة فى الدقيقة 70 لتسديدة قوية من نجوندا موزينجا بعد تمريرة كيسيندا بالكعب، اللحظة الفاصلة جاءت قبل النهاية بست دقائق حين سجل كيسيندا هدف المباراة الوحيد بكرة اصطدمت بأحد مدافعي الأهلي وغيرت اتجاهها لتضمن لفريق النقاط المهمة.

شبيبة الساورة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ناديي الأهلي وفيتا كلوب، بينما يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

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