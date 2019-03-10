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القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية

قضايا وحوادث

اسلحة خرطوش
اسلحة خرطوش

شيماء السيد

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تجارة الاسلحة النارية

القبض على اسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته بندقيتان و19طلقة بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

كانت ورود معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مفادها قيام "أحمد.ع.أ.ا" عاطل، 46 سنة، السابق اتهامه في قضيتين قتل وسلاح ناري، يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39مم، 1 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم- 19 طلقة عيار 7.62×39مم، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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