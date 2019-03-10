» شاهد.. 11 ألف يورو لدفن الميت في هذه الدولة

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ألمانيا

الموت

دفن

11 ألف يورو

تكاليف الموت أصبحت خيالية، على غير المعتاد حينما ترتبط التكاليف اليومية بالأحياء فقط، دون الأموات.

الحكومة الألمانية تقوم بمساعدات لأجل التغلب على تكاليف الموتى، والذي بات ممنوعًا قانونيًا في إحدى مناطق أوروبا، وأصبحت التكاليف المترتبة على الموت أغلى من تكاليف الحياة اليومية وتصل إلى آلاف اليوروهات.

ففي ألمانيا تتراوح تكاليف الدفن بين تسعة إلى أحد عشر ألف يورو، فالموت هناك لن ينجيك من الفواتير.

كما أن الموت ممنوع قانونيا في جزيرة سفالبارد النرويجية، حيث يتوجب على الأقارب نقل الموتى إلى مكان آخر لدفن ذويهم، والذي يكلفهم أموالا باهظة.

ويعتبر تخطيط الفرد لمراسم دفنه من الأمور الطبيعية بل والواجبة  في أوربا.

كما أن الحديث عن الموت داخل الأسر يعتبر أمرا طبيعيا، كما يتم دفن أحد الأشخاص في تابوت فخم في الإجازات الصيفية لأجل الاعتياد على الفكرة.




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