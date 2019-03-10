أسماء أعضاء مكتب الإرشاد وشورى الجماعة بين 2010 و2011

10 مارس 2019 - 02:05 م

تلقت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، كشفين بأسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة خلال الفترة بين 2010 حتى أول فبراير 2011، وذلك في مستهل جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية.

وقدمت النيابة كتابا محررا بمعرفة مقدما ضابط بقطاع الأمن الوطني أثبت به أنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب الإفادة بأسماء أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وكذا مجلس شورى تلك الجماعة، خلال الفترة بين 2010 حتى أول فبراير 2011، أرفق بكتابه كشف أسماء أعضاء مكتب الإرشاد، وهم أسامة نصر الدين و جمعة أمين و عبد الرحمن عبد الحميد، محمد بديع، محمد عبد الرحمن مرسي رمضان، محمود أحمد أبو زيد، محمود حسين، السيد محمود عزت إبراهيم، محمود سيد عبد الله غزلان، محي حامد، مصطفى طاهر الغنيمي، محمد خيرت الشاطر، محمد علي بشر، حسام ابو بكر الصديق الشحات أبو العز، رشاد بيومي، محمد أحمد إبراهيم، عصام الحداد، محمد طه أحمد وهدان، عبد العظيم أحمد أبو سيف الشرقاوي.

أما الكشف المعنون بأعضاء مجلس الشورى خلال الفترة من عام 2010 حتى فبراير 2011، فقد ضم كلا من إبراهيم عراقي علي عراقي، أحمد أحمد النحاس، أحمد محمد محمود الديب، أحمد محمد شوشة، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، أحمد محمد البيلي، أحمد محمد عبد المقصود، أسامة حسنين محمد عبد الوهاب، أسامة محمد إبراهيم سليمان، أسامة نصر الدين، إسماعيل علي محمد علي، أمير محمد بسام النجار، جمعة عبد السلام جبريل، جمال سعد بدوي خليفة، جمعة أمين عبد العزيز، حسام ابو بكر الصديق الشحات أبو العز، حسن علي أبو شعيعش خليفة، حسين محمد إبراهيم حسين، حلمي السيد عبد العزيز الجزار، حلمي عبد المجيد محمد إسماعيل، حمدي أحمد، رجب محمد البنا، رشاد بيومي، سالم نجم سالم سويلم شكر، سعد أحمد الحسنين، سعد عصمت الحسيني، سعد الدين محمد خليفة سعد، سعد محمد محمد عمارة، السيد النزيلي محمد العوضي، السيد حسن سالم النقاد، السيد طلعت سيد إبراهيم، السيد عبد المقصود محمد عسكر، السيد موسى علي موسى حسين، سيف الدين مغربي مهدي، صالح حسين علي، محمد صبحي طلبة الطحان، صبري خلف الله عبد العال سيد، ضياء فرحات، طلعت محمد الشناوي، عادل محمد أبو العينين فرج، عادل مصطفى حمدان قطامش، عاشور سليمان، عاشور محمد مصطفى الحلواني، عبد الحميد الغزالي حرب، عبد الخالق حسن الشريف، عبد الرحمن عبد الحميد البر، عبد العزيز عبد القادر إبراهيم، عبد العظيم الشرقاوي، عبد الفتاح محمد إبراهيم، عبد الله محمد النحاس، عبد اللطيف إبراهيم غلوش، عبده مصطفى البردويل، عزت عبد العزيز محمد، عصام محمد العريان، عصام عبد الحميد حشيش، عطية السيد السيد فياض، علي أحمد عمران، علي السيد أحمد بطيخ، علي عبد الرحيم محمد عبد الحافظ، علي عز الدين ثابت، عمر أحمد عبد الغني حسنين، فؤاد حجازي، فرج عبد الحليم راغب حجازي، فريد إسماعيل، كارم محمود رضوان سليمان، لاشين علي عبد الله أبو شنب، محمد أحمد أحمد البحيري، محمد أحمد عبد الغني حسنين، محمد أحمد محمد إبراهيم، محمد أسعد طه زهران، محمد السيد الدسوقي، محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد جمال حشمت، محمد حسين محمد عيسى، محمد خيرت الشاطر، محمد سعد السيد، محمد سعد الكتاتني، محمد سعد عليوة، محمد طاهر، محمد طلعت شميس، محمد عبد الله الخطيب، محمد عبد الرحمن مرسي رمضان، محمد عبد المعطي الجزار، محمد عبد المنعم حسن، محمد عبد الوهاب العصار، محمد علي محمد إسماعيل بشر، محمد محسن إبراهيم، محمد محمد عبد الرحمن السيد، محمد محمد محمد كمال الدين، محمد مرسي عيسى العياط، محمد العزباوي، محمد مهدي عثمان عاكف، محمد طه وهدان، محمود أحمد محمد أبو زيد، محمود أحمد مصطفى، محمود حسين أحمد حسين، سيد محمود عزت إبراهيم، محمود سيد عبد الله غزلان، محي الدين محمد الزايط، محي حامد محمد السيد، مدحت الحداد، مسعد فتحي الزيني، مسعد السيد علي قطب، مصطفى حسن المغير، مصطفى طاهر الغنيمي، مطصفى عطية محمد محمد، ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، مهدي عبد الحميد خُرشم، نجيب عبد العزيز، هشام زكي المهدي خفاجي، همام علي يوسف، وائل فاروق محمد طلب، فتحي السيد علي لاشين، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، أحمد قاسم مصطفى طلبة، منصور محمد عبد الله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.