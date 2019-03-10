مد أجل الحكم على المتهمين برشوة البترول

10 مارس 2019 - 02:07 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، مد أجل الحكم على 3 متهمين منهم اثنان يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونًا و300 ألف جنيه دون سند قانوني، لجلسة 7 أبريل المقبل.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.