"صلاح" يتصدر التظاهرات ضد ترشح بوتفليقة

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رفع العديد من الجزائريين الكثير من اللافتات التي تعبر عن رفضهم لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك في أسبوعهم الثالث على التوالي.

وحملت الاحتجاجات شعارات طريفة، لاقت تفاعلا واسعا مع خروج الآلاف في شوارع العاصمة الجزائرية، حيث استخدم المتظاهرون لوحات فنية أو لافتات أو شعارات لم تخل من الطرافة وخفة الدم السخرية، والتي أجمعت كلها على رفض ترشح بوتفليقة.

ولاقت لافتة لصورة اللاعب محمد صلاح تفاعلاً كبيرًا، والتي نالت إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، حتى رفع أحد المتظاهرين اللافتة في إحدى المسيرات لمطالبة المتظاهرين بضرورة الاقتداء بأخلاق صلاح، من أجل المحافظة على سلمية المظاهرات في شوارع العاصمة.

واستغلت متظاهرة جزائرية الحشود، ورفعت إعلان زواج ساخر قالت فيه إنها: "تريد أحدا يشبه بوتفليقة، كلما طلبت منه الرحيل ازداد تعلّقا".

يذكر أن مصدرا مطلعا كشف صباح اليوم الأحد، عن أنه يتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده، اليوم، بعدما قضى عدة أيام في مدينة جنيف السويسرية، بحسب "رويترز".

يأتي هذا عقب كشف تطبيق خاص بتتبع رحلات الطيران عن أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت الرئيس الجزائري إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر، صباح اليوم.

ونقل موقع "رويترز" عن تطبيق "فلايت رادار" أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف، شهر فبراير الماضي، غادرت الجزائر وتتجه شمالا.

ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية، إلى حدود الساعة، عن تفاصيل هذه الرحلة.

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