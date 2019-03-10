شاهد.. هذا ما طلبه عمرو أديب من "الوزير"

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

كامل الوزير

وجه الإعلامي عمرو أديب، عدة مطالب ، للواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في حالة توليه منصب وزير النقل، وذلك على خلفية استقالة الوزير هشام بركات بعد حادث قطار محطة مصر.

وقال أديب في إحدى حلقات برنامجه "كل يوم" على فضائية "إم بي سي مصر" خلال الأسبوع الماضي ، إنه على الإدارة المصرية وقف الابتزاز الخاص بالأنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة ومصارحة المواطنين حول كيفية تمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن التطوير لمرفق السكك الحديد يتطلب الكثير من الوقت حتى مع توافر الأموال، وحادث قطار محطة مصر لا يعني عدم ملاحظة ما يتم من عمليات تطوير، خاصة أن الحادث سببه إهمال "شخص حيوان" حسب وصفه.

 كما وجه رسالة له بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لحل أزمة السكة الحديد كما حدث في الكهرباء ويحدث في التعليم خلال الفترة الحالية. 

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير اليوم بتولي حقيبة النقل خلفا للوزير المقال هشام عرفات علي خلفية حادث محطة مصر الذي وقع مؤخرا.
شاهد الفيديو..

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