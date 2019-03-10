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البحث العلمي: 9 متسابقين يتنافسون في نهائي مسابقة مختبر الشهرة

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البحث العلمي

أمينة عبد العال

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اكاديمية

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني الجولة النصف نهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2019 والتي أُقيمت في مسرح السلام علي هامش شهر العلوم المصري الذي تنظمة الأكاديمية في شهر مارس من كل عام.

 وتم اختيار 9 متسابقين من 21 متسابق، وذلك بعد تصفيتهم من قِبل لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات وضمت الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، والدكتور ياسر الشايب، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو المكتب الفنى لمدير مكتبة الإسكندرية ومستشار وزير التعليم العالى، والمهندس محـمد الصاوى، وزير الثقافة الأسبق وصاحب مركز ساقية الصاوى، والدكتورة همت علام، أستاذ مشارك علاج الألم والتخدير ونائب رئيس وحدة المؤتمرات والعضو التنفيذى لمكتب العلاقات الدولية بالمركز القومى للبحوث وعضو فى الجمعية الدولية لدراسة الألم وجمعية الألم الطبية المصرية، والإعلامية علا بكر، بهدف تصعيد المتسابقين للمرحلة النهائية؛ ليحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر ليمثلا مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2019 والذي تشارك به ما يزيد عن 26 دولة حول العالم.

كما فاز بتصويت الجمهور الطالب أحمد ثابت، الطالب بالفرقة الرابعة كلية علوم جامعة عين شمس عن تقديمة عرض عن التأثير الحرارى المغناطيسى، والطالبة نورهان محمد، الطالبة بالفرقة الثانية كلية العلوم جامعة عين شمس عن تقديمها عرض عن فيروس يرقات الزومبى بجائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقدرها 2000 جنيه لكل منهما، وتعد الأكاديمية هي الشريك الوطني لمسابقة مختبر الشهرة العالمية اعتبارًا من عام 2017 وشهدت المسابقة تطورًا كبيرًا وتُقدم الأكاديمية كل الدعم الفني والمادي والأدبي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

والجدير بالذكر أنه صعد على مسرح مختبر الشهرة هذا العام 2019 نحو أكثر من ضعفين العام السابق وثلاثة أضعاف عام 2017، وذلك من خلال تجارب الأداء للمتسابقين (الفيديوهات) حيث بلغ عدد المتسابقين المقبولين والذين قاموا بتجارب الأداء 350 متسابق من أصل 1663 متسابق من 26 محافظة اشتركت بالمسابقة هذا العام امتدت من أسوان والوادى الجديد مروراً بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء وكفر الشيخ ، وذلك فى إطار النظام الجديد الذى تنتهجه المسابقة من خلال المنصة الإلكترونية لعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم في 3 دقائق؛ للوصول لكافة المحافظات بدلاً من إقصار إقامتها على خمس محافظات فقط كما كان فى الأعوام السابقة، حيث ان بعض المشاركين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي من الـ6 محافظات التي اقيمت بها الجولات المحلية بسبب حاجز المسافة، مما زاد عدد المتسابقين وتشجيع المزيد من المهتمين بالعلوم على المشاركة في المسابقة، الذين لم تتح لهم الفرصة من قبل للمشاركة.


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