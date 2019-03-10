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وقفة مع السن......مفيدة

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

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يقول المثل المعروف "لكل مقام مقال" وكذلك لكل عمر ما يناسبه من الأعمال، لذا يحتاج الإنسان بين كل مرحلة في عمره أن يقف مع نفسه وقفة ليس فيها خداع أو أوهام كي يقوم بتقييم أخطاءه قبل أن يتذكر نجاحاته ومن ثم يقرر ما يناسب المرحلة التالية في عمره.
ولأن الحقيقة العلمية المؤكدة أن قدرات الإنسان الذهنية ومقدرته علي التركيز والتفكير تقل مع التقدم في العمر، ومن أجل ذلك يسعي الخبراء والمفكرين والمبدعين في كافة المجالات في الدول المتقدمة عندما تتقدم بهم السن إلي إفساح المجال للأجيال الجديدة مكتفين بنقل خبراتهم إليهم ومتابعتهم ومراجعتهم إذا إقتضي الأمر ذلك، إلا في مجتمعاتنا العربية حيث يزاحم العواجيز الشباب علي الصورة واللقطة، يستخدم بعضهم أساليب لا تليق بأعمارهم أو تاريخهم وفيها المزايدة في النفاق والتزلف الكثير والكثير نحو النظم الحاكمة وأكبر الظن أنهم لا يحتاجون لفعل ذلك، لكن يظل السؤال: لماذا يفعلون هذا؟.
"تحدث كثيراً ولم يقل شيئاً" تلك مقولة يرددها الناس عندما يتحدث إليك شخص أوتقرأ له مقال أو كلام ولا تخرج منه بالجديد المفيد، تنطبق هذه المقولة علي حوار أجراه الأستاذ مفيد فوزي مع وزير البترول الدكتور طارق الملا ونشرته جريدة المصري اليوم الثلاثاء الماضي، إضافة إلي أسئلة عديدة تتعلق بالبترول والثروة المعدنية، بعض من الأسئلة التي وجهها لوزير البترول مثل: صف لي مشاعرك في اللحظة التي كلفت فيها بهذه الوزارة؟، سؤال آخر: ماذا يقول لك الرئيس عندما يلقاك؟!!!. ألم يكن في مقدور أحد شباب الصحفيين أن يقوم بمثل هذا الحوار، كي يتعلم ولا مانع من أن يراجعه ويصححه له خبير في التحاورمثل الأستاذ مفيد؟.
مما يلفت الإنتباه أننا لا ننتبه إلي طابور الخريجين العاطلين من كليات مثل الإعلام والآداب قسم صحافة الحكومية منها والخاصة، فإذا أتاحت الظروف للبعض الفرصة ليأخذ فرصة غيره في أي من وسائل الإعلام لا يتردد في هبشها، لذا نرجو من السادة المحترمين في أي مجال سواء الفن أو الإعلام أو الرياضة والذين أخذوا فرصتهم بالطول والعرض أو وصل بهم السن إلي حد وجوب الراحة، أن يتركوا فرصة للأجيال الجديدة، كي تتعلم وتعيش ومنها تكتسب الخبرة، ومن يدري لعلهم يبزون أستاتذتهم وهذا ما نريده لبلدنا. 

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