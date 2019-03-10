لص يقتل شريكه أثناء سرقة سيارة بالخانكة

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تفاصيل سرقة سيارة من قائدها بالإكراه

نجح قطاع الأمن العام فى كشف غموض العثور على جثة مسجل خطر بجوار مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتبين أن صديقة أطلق النيران عليه بالخطأ أثناء سرقة سيارة.

وردت معلومات لقسم شرطة الخانكة بالقليوبية تفيد بالعثور على جثة "عاطل" 28 سنة له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شبين القناطر على جانب الطريق خلف مستشفى الصحة النفسية دائرة القسم وبه جرح بالرأس.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة "عبد الحميد.م"، 40 سنة، "فكهاني" مُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب له معلومات جنائية، واختبائه بدائرة قسم ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة واشتراكه مع المجني عليه في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه.

وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وتوجها بسيارته إلى طريق عزبة عويس دائرة المركز، وعقب قيامهما باستيقاف أحد قائدي السيارات بالطريق لسرقتها هرب قائدها بالسيارة فأطلق عدة أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته فأصابت إحداها المجني عليه، وأودت بحياته بطريق الخطأ فقام بنقل جثته وإلقائها بمكان العثور، وتخلص من الهاتف المحمول الخاص به بإلقائه بطريق مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

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