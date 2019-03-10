» قرار جديد من الرئيس بشأن اللواء كامل الوزير

10 مارس 2019 - 02:41 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق، وجاء القرار عقب توليه منصب وزير النقل خلال الفترة المقبلة.

وكلف الرئيس السيسي، اللواء كامل الوزير خلال الندوة التثقيفية اليوم بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

من جانبه تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلاً: "هنثبت لكل المصريين إن إحنا مش وحشين وإن إحنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".

وقال اللواء كامل الوزير، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسي: "مش هنام وهنواصل الليل بالنهار، وهايلاقونى فى وسطهم يوم الجمعة الصبح، وهايلاقونى فى وسطهم بالليل والفجر، وإن شاء الله هنثبت لسيادتك ولكل المصريين، إن مصر لما يتوفر ليها قيادة سياسية واعية عاوزة تغير بلدها كل المصريين هايقفوا وراها ".