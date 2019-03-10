صور.. مشاهد اقتحام وتدمير سجني أبو زعبل والمرج

10 مارس 2019 - 02:44 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، فض أحراز قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، واستعرضت المحكمة محتوى اسطوانة مدمجة، تبين أن بداخلها مجلد باسم "أبو زعبل والمرج" يحوي 173 صورة.

وبعرض الصورة تبين أنها عبارة عن صور إحداها لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وباقي الصور تصور تدمير وإتلاف وتخريب لبعض المباني من الخارج ومن الداخل، وتوجد أثار حريق في بعضها، كما يوجد أثر حريق بأحد السيارات في فناء المبنى، وسيارة أخرى متلفة تمامًا، كما يوجد آثار تحطيم لأجزاء من سور خارجي يحيط بالمبنى، كما أظهرت الصور تدمير داخل المبنى وقد ظهر به عدد من الحجرات المتلاصقة تطل على ممر طولي بما يوحي أنه عنبر نزلاء بسجن، وقد ظهرت به آثار التخريب والتدمير، وإتلاف الأبواب، وفتحات في أسوار الحوائط.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.