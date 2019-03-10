الرئيس:مرتبات الجيش والشرطة متواضعة..ومحدش طلب زيادة

10 مارس 2019 - 03:19 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مرتبات الجيش والشرطة متواضعة جدًا قائلًا أن جميع الشهداء العسكريين والمدنيين قدموا ثمنا كبيرا حتى يعيش الوطن فى سلام وآمان.

أضاف الرئيس السيسي "يا ترى بندى الجيش والشرطة مرتبات إيه؟، يا ترى بيقولونا عاوزين فلوس وبيقولوا مش هانكمل لحد ما تدولنا، لا حصلت ولا هاتحصل، والتمن اللى تم دفعه مايتعوضش خالص، ولو قلتلكم أرقام مرتبات الجيش والشرطة هاتستغربوا قوى، أرقام متواضعة وطول عمر الجيش والشرطة كان كده"..ومحدش أبدا طلب زيادة".