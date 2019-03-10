» مرسي: احنا موجودين ولم نفر "

10 مارس 2019 - 03:37 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مشاهدة أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين.

واستعرضت المحكمة محتوى ملف تبين أنه تسجيل تلفزيوني لسجن وادي النطرون، واحتوى مقطع علي صوت عرفت المحكمة انه صوت المتهم محمد مرسي عيسى العياط وهو يتحدث ويقول نحن لم نفر، نحن موجودون، ويجيب على تساؤل من شخص بصوت مسموع عمن معه، فيجيب محمد مرسي و عصام العريان و محمد سعد الكتاتني و محي حامد و محمود أبو زيد و مصطفى الغنيمي و سعد الحسيني، ويقرر انهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد، ويوجد معهم سيد النزيلي مسئول الجيزة بالإخوان، و ماجد الزمر من شمال القاهرة، حسن ابو شعيشع مسئول الإخوان بكفر الشيخ

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمدمرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.