«الأرصاد»: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة غدا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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درجات الحرارة

الأرصاد

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من العام نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع خبراء الطقس، أنّ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة علي بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتنشط الرياح أغلبها شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 19 والصغرى 9

سوهاج العظمى 27 والصغرى 10

قنا العظمى 28 والصغرى 12

الأقصر العظمى 30 والصغرى 11

أسوان العظمى 31 والصغرى 12


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