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«ناسا» تحذر: نيزك يضرب الأرض غدا

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«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا
«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا

متابعات-مصطفى صابر

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الأرض

نيزك

حدوث كارثة

نقلت صحيفة ديلي آكسبريس الإنجليزية عن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن نيزكا كبيرا يبلغ قطره نحو 150 مترا، قد يضرب الأرض  غدا الاثنين، وهو الأمر الذي قد تتحول فيه الأمور لحدث مرعب يهدد الملايين إذا ما اخترق النيزك الغلاف الجوي وضرب الأرض.

وأطلقت ناسا على الكويكب الصغير اسم سي ام 4.

وقالت الوكالة إن الكويكب قد يضرب الأرض، لكن الاحتمالات الأكثر ترجيحا هي في أن يمر الكويكب بالقرب من الأرض، بعد أن تم رصد الكويكب منذ نحو شهر، ولم يجر الإعلان عن اقترابه من الأرض إلا مؤخرا.


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