الزمالك يتألق ويتقدم على جورماهيا بثنائية في الشوط الأول

10 مارس 2019 - 09:56 م

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم على جورماهيا بهدفين دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الزمالك ومحاولة الاستحواذ على منتصف الملعب وفشل المغربي حميد أحداد فى الدقيقة الثالثة فى تسجيل هدف أول للفارس الأبيض بعدما تلقى تمريرة عمر السعيد وانفرد بحارس المرمى وسدد الكرة تصطدم بجسم الحارس الكينى.

وشكل أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي خطورة من الجبهة اليمنى وسدد عمر السعيد فى الدقيقة التاسعة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الكينى.

أحرز محمود علاء هدف فريق الزمالك الأول بمرمى جورماهيا فى الدقيقة الحادية عشر من رأسية قوية بعدما تلقى تمريرة من ضربة حرة أرسلها عبدالله جمعة واتسم أداء لاعبى الفريق الكينى بالخشونة.

أضاف يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الثانى فى مرمى جورماهيا من قذيفة صاروخية بالدقيقة 26 بعدما تسلم تمريرة عمر السعيد داخل منطقة الجزاء سددها صاروخية تسكن الشباك.

وأهدر عمر السعيد فى الدقيقة 28 تسجيل الهدف الثالث بعدما تسلم تمريرة فرجاني ساسي وانفرد بالحارس الكينى وفشل فى ترجمتها إلى هدف.

وسدد فى الدقيقة 36 حمدى النقاز قذيفة صاروخية تصدى لها الحارس الكينى بصعوبة وأهدر حميد أحداد فى الدقيقة 37 فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثالث وسدد الكرة برأسه قوية نجح حارس جورماهيا فى إبعادها.