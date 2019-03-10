وفاة 5 إيرانيين شربوا خمورا مغشوشة

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التهرب الجمركى يضبط 3144 زجاجة خمور مستوردة

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خمر مغشوش يودي بحياة 85 إيرانيًا في 56 يومًا

أعلنت مديرية الخدمات الصحية بكلية الطب في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، الأحد، وفاة 5 أشخاص جراء شرب خمور مغشوشة.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، عن علي شرق، مدير الخدمات الصحية، أن إجمالي المصابين بتسمم جراء الخمور المغشوشة في المحافظة بلغ 35 شخصا، توفي 5 منهم، خلال الأسبوع الأخير.
وأوضح "شرق" أن حالة 4 من المصابين حرجة.
يشار أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجها سرًا بطرق بدائية.
وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالخمور بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة. 

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