وفاة 5 إيرانيين شربوا خمورا مغشوشة

10 مارس 2019 - 10:00 م

أعلنت مديرية الخدمات الصحية بكلية الطب في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، الأحد، وفاة 5 أشخاص جراء شرب خمور مغشوشة.



ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، عن علي شرق، مدير الخدمات الصحية، أن إجمالي المصابين بتسمم جراء الخمور المغشوشة في المحافظة بلغ 35 شخصا، توفي 5 منهم، خلال الأسبوع الأخير.



وأوضح "شرق" أن حالة 4 من المصابين حرجة.



يشار أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجها سرًا بطرق بدائية.

