حداد بإثيوبيا الإثنين على ضحايا الطائرة المنكوبة

10 مارس 2019 - 10:10 م

أعلن مجلس نواب الشعب في إثيوبيا (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، يوم حداد وطني على ضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت، صباح الأحد، بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي، حسب بيان صادر عنه.



بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد علي إن سبب حادث الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية "سيتم إبلاغه للجمهور فور وصول المستجدات".



وفي وقت سابق الأحد، قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إن 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة قضوا جميعًا، مشيرة أن جميعهم ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.



وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا).



ونشرت الشركة، في البيان، قائمة بجنسيات 150 راكبًا، من بينهم 13 عربيًا؛ و6 مصريين، ومغربيان، وسعودي، وسوداني، وجيبوتي، وصومالي، ويمني.



وقالت إنه من المبكر جدًا التكهن بسبب وقوع الحادث.



وأضافت أنها ستفتح تحقيقًا موسعًا لمعرفة سبب سقوط الطائرة بالتعاون من المعنيين، بما فيهم الشركة المصنعة للطائرة بوينغ، وهيئة الطيران المدني الإثيوبية، ومؤسسات دولية أخرى.

