الآلاف يتظاهرون في موسكو مطالبين بحرية الوصول للإنترنت

10 مارس 2019 - 10:20 م

تظاهر الآلاف في العاصمة الروسية موسكو، مطالبين بحرية الوصول إلى الإنترنت.



ورفع المتظاهرون شعار "حرية الوصول للإنترنت"، قائلين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع قيودا على النشر على الإنترنت.



وقامت الشرطة أولا بمصادرة عدد من اللافتات التي رفعها المتظاهرون، ثم أوقفت 28 شخصا.



وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ 6 آلاف و500 في حين قدرهم المنظمون بـ 15 ألفا و300 شخص.



ومن المنتظر أن تجري روسيا قبل الأول من أبريل/ نيسان المقبل، تجربة لقطع شبكة الإنترنت العالمية عن البلاد لفترة من الزمن.



ويقول الكرملين إن التجربة تهدف إلى تأمين الحماية إزاء أي هجمات سيبرالية محتملة من خلال جعل الإنترنت في البلاد يعمل بمعزل عن مخدمات الإنترنت العالمية.

