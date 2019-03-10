القاهرة تعزي أديس أبابا وتبحث موقف ضحاياها من ركاب الطائرة

10 مارس 2019 - 10:30 م

قدمت القاهرة، التعازي لأديس أبابا في ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوية، الأحد، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات موقف جثامين المصريين الستة ضحايا تلك الطائرة المنكوبة.



ووفق بيان للخارجية المصرية، قدمت القاهرة خالص التعازي للسلطات الإثيوبية في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.



وأكدت أن من بين الضحايا 6 مواطنين مصريين، دون تفاصيل أكثر.



وأوضحت أن السفارة المصرية في أديس أبابا تقوم بالتواصل مع السلطات الإثيوبية المعنية لمتابعة الأمر وكافة الإجراءات ذات الصلة بشأن الجثامين.



في وقت سابق اليوم، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية مصرع جميع ركاب طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تحطمت بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي، وهم 149 راكبا، و8 من أفراد الطاقم.

