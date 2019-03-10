  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

الجبير ومنسق أوروبي يبحثان هذا الأمر العام

عرب وعالم

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

محمود الجندي يكشف حقيقة اعتناقه "المذهب الشيعي"

#

شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة

#

القيعي: الأهلي لن يفوز بالدوري بسبب "أشياء خارج كرة القدم"

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد، مع منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف، أوجه التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، استقبل الجبير كيركوف، في مكتبه بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، وفق المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الأوروبي بشان تفاصيل اللقاء ولا مدة الزيارة التي يجريها كيركوف.
يأتي اللقاء، بعد 3 أيام من رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مسودة لائحة سوداء أعدّتها المفوضية الأوروبية تضم 23 دولة بينها السعودية، تتهمها بعدم بذل جهودٍ كافية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس الماضي، أن رفض مسودة اللائحة، تم بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، بسبب عدم إعدادها بشكل شفاف.
وكشفت المفوضية الأوروبية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، عن لائحة تضم 23 دولة بينها السعودية، وقالت إن هذه الدول لا تبذل جهودا كافية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا