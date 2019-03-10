الجبير ومنسق أوروبي يبحثان هذا الأمر العام

10 مارس 2019 - 11:00 م

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد، مع منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف، أوجه التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، استقبل الجبير كيركوف، في مكتبه بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، وفق المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الأوروبي بشان تفاصيل اللقاء ولا مدة الزيارة التي يجريها كيركوف.

يأتي اللقاء، بعد 3 أيام من رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مسودة لائحة سوداء أعدّتها المفوضية الأوروبية تضم 23 دولة بينها السعودية، تتهمها بعدم بذل جهودٍ كافية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس الماضي، أن رفض مسودة اللائحة، تم بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، بسبب عدم إعدادها بشكل شفاف.

وكشفت المفوضية الأوروبية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، عن لائحة تضم 23 دولة بينها السعودية، وقالت إن هذه الدول لا تبذل جهودا كافية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

