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8 من مواطنيها ضحايا.. فرنسا تحقق بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية

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تحطم طائرة شحن بأمريكا
تحطم طائرة شحن بأمريكا

المصريون ووكالات

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أعلن الادعاء العام الفرنسي فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة إثيوبية، الأحد، بعد إقلاعها بدقائق من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وأفاد أسوشييتد برس أن مكتب الادعاء العام في باريس فتح تحقيقا في تحطم الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، تتبع الخطوط الجوية الإثيوبية، ما تسبب بمصرع جميع ركابها الـ157.
ولم يشر المصدر إلى تفاصيل إضافية.
وأكدت الحكومة الفرنسية أن 8 من مواطنيها كانوا على متن الطائرة، غير أن الخطوط الإثيوبية أعلنت في وقت سابق وجود 7 من رعايا باريس بين الضحايا.
بدورها، قالت هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية (بي.إي.إيه) إنها قد تشارك في التحقيق بقيادة أديس أبابا، نظرا لمساهمة شركة "سفران" المحلية في تصنيع محركات الطائرة المنكوبة.
وحتى الساعة 20: 00 تغ، لم يصدر عن الحكومة الإثيوبية توضيحا بشأن أسباب الحادث. -

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