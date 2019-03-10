تفاصيل اللقاء السري بين الشاطر والحرس الثوري الإيراني

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أكد المفكر ثروت الخرباوي، إن ذهاب عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لأفغانستان وسوريا وليبيا، بذريعة الجهاد، كان هدفه تدريب عناصرهم على حمل السلاح، وعمل جيش مواز للجيش المصري.
وأوضح «الخرباوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «خيرت الشاطر جلس مع رئيس الحرس الثوري الإيراني من أجل أن تقوم إيران بمساعدة الإخوان في صناعة جيش عقائدي تابع للجماعة حتى يحمي كرسي الحكم لمدة 500 سنة»، لافتًا إلى أن دخول عناصر من حركة حماس للبلاد كان هدفه تشتيت قوة الجيش المصري.
وأضاف أن «الإخوان لديهم مدرسة لبث الشائعات، وهناك قسم في الجماعة خاص بالحرب النفسية ضد الشعب المصري، وجميع الشائعات التي تتردد في مواقع التواصل تم إطلاقها بواسطة كتائبهم الإلكترونية، وهم من اخترقوا حساب ابنة النائب العام الشهيد هشام بركات»، لافتًا إلى ضرورة إعادة الوعي اليقظ للشعب المصري.


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