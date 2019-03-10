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دلالات تكليف السيسي للفريق كامل الوزيري بـ«النقل»

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المصريون ـ متابعات

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ثمن السيد عدلى، الخبير الاقتصادي، تكليف الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية وزارة النقل خلفا للمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق قائلا: "اختيار اللواء كامل الوزير لمنصب وزير النقل مكسبا كبيرا لوزارة النقل".
وأضاف "عدلي" خلال تصريحات صحفية ،إن الفريق كامل الوزير  يمتلك طاقة جبارة من العمل الدؤوب لخدمة الوطن ووزارة النقل، وظهر ذلك أثناء توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار "الخبير الاقتصادي"  إلى أنه لديه ثقة كبيرة فى أن اللواء كامل الوزير سيكون إضافة حقيقية لوزارة النقل وسيساهم فى تطوير منظومة النقل والتى عانى من الإهمال الشديد خلال السنوات الماضية.

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