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سمير فرج: هزيمة الدول أصبحت بهذا الأمر الخطير

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اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أن هزيمة الدول لم تعد باستخدام الدبابات والمدافع، بل عن طريق حروب الجيل الرابع والخامس بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تحدث عن الشائعات ومن ضمنها مصدر تمويل العاصمة الجديدة، وتساءل: "لماذا لم يتحدثوا عن مصادر تمويل مدينة سوهاج الجديدة وغيرها من المدن؟".
وكشف اللواء سمير فرج، أن وزير الأوقاف خلال الندوة عرف من هو الشهيد، مؤكدًا أنه الذي يدافع عن الوطن ضد أي معتدٍ، أما الذين يهددون الأوطان ويقتلون الأطفال والنساء ليسوا من الشهداء.
ولفت مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أن القوات المسلحة لديها مبادئ وقيم وأنها حافظت على الشعب المصري ولم تطلق طلقة واحدة على الشعب وتمت المحافظة على استقرار هذا البلد، كما تحدث عن وجود أشخاص لديهم فكر ومنهج مختلف يهز أركان الدولة.


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