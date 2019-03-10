الزمالك يكتسح غورماهيا برباعية نظيفة بـ"الكونفيدرالية"

10 مارس 2019 - 11:00 م

اقترب فريق الزمالك خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



واكتسح الزمالك ضيفه غورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.



وكان بترو أتلتيكو الأنغولي قد فاز في وقت سابق اليوم على نصر حسين داي الجزائري بهدفين نظيفين ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن فريقي بترو أتلتيكو ونصر حسين داي، بينما يتذيل غورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.



وأصبح الزمالك بحاجة إلى نقطة في مباراته الأخيرة أمام نصر حسين داي للتأهل إلى ربع النهائي.



دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق محمود علاء.



وتواصل الضغط الهجومي من جانب الزمالك حيث أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.



وفي الوقت الذي بحث فيه غورماهيا عن تقليص النتيجة، أحرز التونسي فرجاني ساسي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

