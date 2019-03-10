  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

الزمالك يكتسح غورماهيا برباعية نظيفة بـ"الكونفيدرالية"

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام جورماهيا الكيني

#

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة قادمة من أنجولا

#

أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو

#

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونصر حسين داى

اقترب فريق الزمالك خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
واكتسح الزمالك ضيفه غورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
وكان بترو أتلتيكو الأنغولي قد فاز في وقت سابق اليوم على نصر حسين داي الجزائري بهدفين نظيفين ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن فريقي بترو أتلتيكو ونصر حسين داي، بينما يتذيل غورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.
وأصبح الزمالك بحاجة إلى نقطة في مباراته الأخيرة أمام نصر حسين داي للتأهل إلى ربع النهائي.
دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق محمود علاء.
وتواصل الضغط الهجومي من جانب الزمالك حيث أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.
وفي الوقت الذي بحث فيه غورماهيا عن تقليص النتيجة، أحرز التونسي فرجاني ساسي الهدف الثالث في الدقيقة 84.
وبعدها بدقيقتين، سجل عمر السعيد الهدف الرابع ليخرج الزمالك فائزًا بالثلاث نقاط. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا