تعليق ناري لـ"أديب" على تولي "الوزير" حقيبة النقل

وسرد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، تفاصيل ذهابه يومًا إلى أنفاق قناة السويس لتصوير حلقة تليفزيونية، قائلا: "روحت الساعة سبعة الصبح ولما وصلت قالولي هو فالحفار بيتابع عطل ما في الحفار بنفسه".

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي أفصح اليوم عن أن الفريق كامل الوزير سيتم تعيينه وزيرًا للنقل خلال الندوة التثقيفية الـ 30 للقوات المسلحة.

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي أفصح اليوم عن أن الفريق كامل الوزير سيتم تعيينه وزيرًا للنقل خلال الندوة التثقيفية الـ 30 للقوات المسلحة.