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تعليق ناري لـ"أديب" على تولي "الوزير" حقيبة النقل

الرياضة

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي أفصح اليوم عن أن الفريق كامل الوزير سيتم تعيينه وزيرًا للنقل خلال الندوة التثقيفية الـ 30 للقوات المسلحة.
وسرد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، تفاصيل ذهابه يومًا إلى أنفاق قناة السويس لتصوير حلقة تليفزيونية، قائلا: "روحت الساعة سبعة الصبح ولما وصلت قالولي هو فالحفار بيتابع عطل ما في الحفار بنفسه".
وتابع "أديب"، إن من يردد أنه تم تعيين شخص من المؤسسة العسكرية لوزارة النقل، مشيرا إلى أن الفريق الوزير تحمل ملف صعب بتعيينه وزيرا للنقل، معقبا: "كامل الوزير مأخدش أملة، ولا منة، وبيغامر بسمعته.. القوات المسلحة بغنى عن هذا الصداع".
وأضاف "لو عرضوا عليا ملايين عشان أمسك مرفق النقل مش هرضى.. كامل الوزير شجاع، وبعد ما كان بيتعامل بالأوامر، إحنا بعتناه للوع، ربنا معاه، الموظف المصري غير طبيعي".
 

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