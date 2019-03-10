بالفيديو.. التفاصيل الأخيرة قبل تحطم الطائرة الإثيوبية

10 مارس 2019 - 11:30 م

كشف السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا، عن أن الطائرة الإثيوبية المنكوبة سقطت بعد ساعة ونصف من إقلاعها، موضحًا أن الجانب الإثيوبي أكد أنه من شبه المستحيل التكهن بأسباب الحادث، وأنه يتم تشكيل فريق دولي للوقوف على أسباب السقوط.

وأوضح "عبد الخالق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، أنه حدث تواصل على أعلى مستوى من الجانب المصري، وتأكدوا من وفاة 6 مصريين، متابعًا: "ننتظر غدًا الإعلان الرسمي عن عدد الضحايا".

