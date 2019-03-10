رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراته أمام المقاولون

10 مارس 2019 - 11:00 م

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي كان مقررا لها، الخميس المقبل، لتقام يوم 20 مارس الجاري.



وقال رئيس النادي إن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد لقاء الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية.

