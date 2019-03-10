شاهد: انهيار والدة "طفل البرميل" على الهواء بالبكاء

10 مارس 2019 - 11:50 م

دخلت سهير عنتر، والدة الطفل أحمد المعروف باسم «طفل البرميل» في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن محاولة اغتصاب نجلها على يد أحد مواطني منطقة ساقية مكي بالجيزة، ورؤيتها لصورة طفلها.



وقالت «عنتر» في حوار مع برنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»: «الوجع وحش أوي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل في ابني كدة».

