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الزمالك يغرم حميد أحداد 300 ألف جنيه لهذا السبب

الرياضة

حميد أحداد
حميد أحداد

المصريون ـ متابعات

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تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه لـ«ممدوح عباس»

وقع رئيس نادي الزمالك غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب المغربي حميد أحداد بسبب واقعة وقوفه على الكرة خلال مباراة جورماهيا الكيني.
أضاف «منصور» في مداخلة مع برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن القيم والأخلاق أهم بكثير من الفوز والاستعراض والاستهانة بالخصم.
تغلب الزمالك على جورماهيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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