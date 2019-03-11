الزمالك يغرم حميد أحداد 300 ألف جنيه لهذا السبب

وقع رئيس نادي الزمالك غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب المغربي حميد أحداد بسبب واقعة وقوفه على الكرة خلال مباراة جورماهيا الكيني.



أضاف «منصور» في مداخلة مع برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن القيم والأخلاق أهم بكثير من الفوز والاستعراض والاستهانة بالخصم.

أضاف «منصور» في مداخلة مع برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن القيم والأخلاق أهم بكثير من الفوز والاستعراض والاستهانة بالخصم.