بالفيديو.. الكشف عن حقيقة مرض الزعيم عادل إمام

11 مارس 2019 - 12:10 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن الفن المصري هو القوة الناعمة داخل الدولة نافيا تعرض الفنان الزعيم عادل إمام لوعكة صحية قائلا: «الزعيم عادل إمام بصحة جيدة وكل ما يتردد عن مرضه لا أساس له من الصحة».



وأوضح "أديب"، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «mbc مصر» ، مساء الأحد، أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، نافيا ما يتردد حول توقف تصوير مسلسله الحالي «فلانتينو».

