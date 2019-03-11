بالفيديو.. الكشف عن حقيقة مرض الزعيم عادل إمام

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إن الفن المصري هو القوة الناعمة داخل الدولة نافيا تعرض الفنان الزعيم عادل إمام لوعكة صحية قائلا: «الزعيم عادل إمام بصحة جيدة وكل ما يتردد عن مرضه لا أساس له من الصحة».
وأوضح "أديب"، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع  على قناة «mbc مصر» ، مساء الأحد، أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، نافيا ما يتردد حول توقف تصوير مسلسله الحالي «فلانتينو».
وأضاف «الفترة دي بنسمع عن أخبار توقف تصوير مسلسلات رمضان، وهذا شيء غير صحيح، سيظل الفن المصري هو القوة الناعمة»، منوها أن نجله رامي إمام طمئن الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.


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