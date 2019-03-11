تونسيون يتظاهرون احتجاجا على وفاة 11 رضيعا

وقال قصي بن فرج، وهو طالب وناشط مدني، إن "احتجاجنا اليوم يعبر عن غضب شبابي على الأوضاع".
وأضاف بن فرج للأناضول: "الوضع مأساوي في تونس في علاقة (فيما يتعلق) بالصحة العمومية والنقل، فكل شيء مترد، وليس هذا ما حلم به الشعب التونسي".
وتابع معلقًا على وفاة الأطفال: "الدولة كلها تتحمل المسؤولية هم حاولوا التضحية بالوزير (وزير الصحة) كمخرج سياسي للحكومة والحال أن كل السياسيين يتحملون المسؤولية".
وفي وقت سابق الأحد، كلّف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ بتسيير وزارة الصحة؛ إثر استقالة وزير الصحة العمومية عبد الرؤوف الشريف مساء السبت على خلفية وفاة 11 رضيعًا في مستشفى حكومي بالعاصمة.
وفتحت وزارة الصحة في تونس، السبت، تحقيقًا عاجلًا في وفاة الرضع، ولفتت إلى أن أبحاث أولية أظهرت أن الوفيات ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعًا في هبوط في الدورة الدموية، دون معرفة سبب تلك التعفنات على الفور. -