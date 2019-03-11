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مستشار الأمن القومي الأمريكي: تهديد داعش سيظل قائما

عرب وعالم

جون بولتون
جون بولتون

المصريون ووكالات

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الأحد، إن تهديد تنظيم "داعش "الإرهابي سيظل قائما، لافتا إلى أن مقاتلي التنظيم ما زالوا متناثرين في سوريا والعراق.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بولتون مع شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ولدى سؤاله حول تصريح جنرال أمريكي بأن انتهاء المعركة ضد داعش "لا يزال بعيدًا"، الذي جاء على عكس ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، في 6 فبراير/شباط الماضي، من استعادة "100%" من الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش" في سوريا، قال بولتون إن ترامب واضح تماما في حديثه عن القضاء على معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا.
وأضاف أن ترامب لم يقل أبدًا إن القضاء على "داعش" إقليميًا يعني نهايته بالكامل.
وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نعلم أن هناك مقاتلين من داعش متناثرين الآن في سوريا والعراق، ونعلم أيضًا ان داعش نفسه يتنامى في أنحاء أخرى من العالم".
ومضى بالقول: "تهديد داعش سيظل قائما".
والخميس الماضي، أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي "لا يزال بعيدا".
وقال فوتيل، في كلمة أمام الكونغرس، إن مسلحي "داعش" لم يستسلموا بعد، ومازالوا مستعدين للعودة إلى القتال، رغم القضاء على معاقلهم في سوريا. 

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