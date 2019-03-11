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بريطانيا تجرد شقيقتين انضمتا لـ"داعش" في سوريا من الجنسية

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جردت لندن شقيقتين بريطانيين انضمتا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا من الجنسية، مثلما فعلت قبل أيام مع شاميما بيغوم.
ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن مصادر قانونية، الأحد، أن الشقيقتين ريما إقبال (30 عاما) وشقيقتها زارا (28 عاما)، من شرق لندن، جردتا من جنسيتهما البريطانية، وهما الآن محتجزتان مع أطفالهما الخمسة في مركز اعتقال بسوريا.
وتزوجت ريما وزارا من برتغاليين من "داعش" على علاقة بخلية إرهابية مرتبطة بقتل الرهائن الغربيين في سوريا. ولقيا زوجهما مصرعهما خلال المعارك في سوريا.
ويدور جدل في بريطانيا من تبعات تجريد الشقيقتين من الجنسية، خاصة انعكاس ذلك على أطفالهما الخمسة الذي سيواجهون مصيرا مجهولا.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعلق على الحالات الفردية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضافت أن جميع حالات سحب الجنسية تستند إلى أدلة، ولا يتم الاستخفاف بها.
وفي 2017، سحبت بريطانيا جنسيتها من 104 أشخاص، مقابل 50 حالة فقط في السنوات العشرة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية
وقبل ريما وزارا، كانت شاميما بيغوم آخر بريطانية انضمت لـ"داعش" تسحب سلطات لندن جنسيتها في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.
وفي 2015، غادرت شميمة بريطانيا مع صديقتين لها للانضمام إلى "داعش" في سوريا، قبل أن يعثر عليها، في فبراير/شباط الماضي، بأحد المخيمات هناك، بعد أن غادرت مدينة باغوز، آخر معاقل التنظيم.
وأرادت الشابة، التي تزوجت من عضو هولندي في التنظيم، العودة إلى بلادها، لكن الحكومة البريطانية سحبت منها الجنسية، وألغت جواز سفرها.
ولاحقا، توفى رضيعها في المخيم الذي تقيم به. -

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