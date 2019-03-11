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مظاهرات في باريس ومارسيليا ضد ترشح "بوتفليقة"

عرب وعالم

بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد
بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

المصريون ووكالات

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احتجاجات في الجزائر ضد ترشح "بوتفليقة"

شهدت مدينتي باريس ومرسيليا الفرنسيتين، الأحد، مظاهرتين احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة.
وتجمع المتظاهرون الجزائريون في ميدان "بلاس دي لا ريبوبليك" بالعاصمة باريس، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "ماكرون يدعم بوتفليقة ونحن ندعم السترات الصفراء"، و"هناك بطل وحيد وهو الشعب".
وفي مارسيليا، طالب المتظاهرون بوتفليقة بسحب ترشحه لولاية خامسة.
وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة التي جرت بالعاصمة باريس بلغ نحو 10 آلاف شخص، فيما بلع عددهم في مارسليا نحو 6 آلاف.
وعاد بوتفليقة، الأحد، بعد أسبوعين من العلاج في جنيف السويسرية، وسط تضارب الأنباء حول وضعه الصحي بين وسائل إعلام تؤكد "تدهوره"، وحملته الانتخابية التي تؤكد أنه "في صحة جيدة".
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد الجامعات احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس/آذار الحالي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة، وذلك بعد أن فوض مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري.
وتنتهي الأربعاء القادم 13 مارس/آذار المهلة القانونية التي يمنحها القانون للمجلس (المحكمة) الدستوري لإعلان القائمة الرسمية لمرشحي الرئاسة بعد دراسة أوراقهم.
وتسود حالة ترقب في البلاد لرد فعل بوتفليقة والنظام الحاكم بصفة عامة على الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة ودعوات قوى المعارضة ومنظمات مستقلة أخرى لتأجيل الانتخابات وإقامة مرحلة انتقالية. -

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