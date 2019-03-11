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ماذا قال "أديب" عن استبعاد موظفة فيديو "مركز الكبد"؟

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، باستبعاد موظفة استقبال المواطنين،بمركز الكبد بالزقازيق والتي انتشر لها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعامل المواطنين بشكل غير آدمي قائلا: «عمل عظيم وشيء ايجابي».
وعلق أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، على قرار استبعاد الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي للموظفة قائلا: «بشكر الدولة وبشكر وزارة الصحة وبشكر المواطنة الإيجابية التي صورت المشهد ونشرته».
وتابع: «مش كل الموظفين وحشين، ولكن في موظفين مفتريين ويجب محاسبتهم»، قائلا: «بعد استبعاد الموظفة المركز شغال على الصراط المستقيم  وشغال لوز اللوز ولوكس الوكس».


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