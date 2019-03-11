ماذا قال "أديب" عن استبعاد موظفة فيديو "مركز الكبد"؟

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باستبعاد موظفة استقبال المواطنين،بمركز الكبد بالزقازيق والتي انتشر لها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعامل المواطنين بشكل غير آدمي قائلا: «عمل عظيم وشيء ايجابي».
وعلق أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، على قرار استبعاد الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي للموظفة قائلا: «بشكر الدولة وبشكر وزارة الصحة وبشكر المواطنة الإيجابية التي صورت المشهد ونشرته».
وتابع: «مش كل الموظفين وحشين، ولكن في موظفين مفتريين ويجب محاسبتهم»، قائلا: «بعد استبعاد الموظفة المركز شغال على الصراط المستقيم وشغال لوز اللوز ولوكس الوكس».