ماذا قال "أديب" عن استبعاد موظفة فيديو "مركز الكبد"؟

11 مارس 2019 - 01:20 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باستبعاد موظفة استقبال المواطنين،بمركز الكبد بالزقازيق والتي انتشر لها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعامل المواطنين بشكل غير آدمي قائلا: «عمل عظيم وشيء ايجابي».



وعلق أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، على قرار استبعاد الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي للموظفة قائلا: «بشكر الدولة وبشكر وزارة الصحة وبشكر المواطنة الإيجابية التي صورت المشهد ونشرته».

