  • الإثنين 11 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 3 جنود وضبط 117 سيارة دفع رباعى

مرتضي

رجل أعمال شهير يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد مرتضى

سموحة يضم «رجب بكار» 3 مواسم

نجاة لاعب "بيراميدز" من موت محقق

صورة من الفيديو

حقيقة حبس فتيات دار أيتام داخل أقفاص وحلق شعرهن

ارشيف

مكافأة كبيرة للاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

عمرو أديب

شاهد.. أديب لـ"كامل الوزير": "بيغامر بسمعته"

محمد صلاح لاعب ليفربول

"صلاح" يحقق رقم قياسي هذا الموسم في "فانتازي"

صورة من الفيديو

شاهد.. أول ظهور إعلامي لضحية السرقة داخل مسجد

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم فى البنوك

الطائرة الإثيوبية

أبلغوه بوفاة نجله في الطائرة الإثيوبية.. لكن اتصال مفاجيء غير كل شيء

بالفيديو..

أول تعليق لضحية واقعة سرقة المسجد بالإسكندرية

فيديو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«فلوكس» على «انفصاله» عن هنا شيحة

#

كشف غموض سرقة مجوهرات من شقة

#

ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة

#

شاهد.. سرقة لوحة ثمينة من متحف وسط ذهول الزائرين

علقت الحاجة هدى، السيدة التي تعرضت لسرقة داخل المسجد في الإسكندرية أثناء الصلاة، قائلة: «أنا خلصت الصلاة وبجيب الشنطة مالقتش حاجة، الناس إللي حوليا قالوا ممكن تلاقي حد أخذ حاجه ورماها، دورت كتير مالقتش حاجه».
وقالت "الحاجة هدى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc اليوم المُذاع على قناة dmc، مساء الأحد، «تاني يوم زوجي راح المسجد يفرغ الكاميرات، وجاب الفيديو، وبعدين شيرت الفيديو، ويوم الأربعاء راح يعمل محضر قالوا لازم هي تحضر بنفسها، ونزلت يوم الخميس عملت المحضر، وبصراحة اهتموا اهتمام غير عادي».
وتابعت: «أنا محستش بحاجة، علشان هي وقفت ورايا لحد أما سجدت وبعين عملت عملتها، والشنطة رجعت وكل حاجة رجعت، والشنطة كان فيها محفظة، والبطاقة والموبايل وحلق ذهب و400 جنيه»، لافتة: «معرفش أي حاجه عن البنات إللي عملوا الواقعة».
وأردفت الحاجة هدى قائلة: «مكنتش متوقعة إني أتسرق في الجامع، والشرطة عملوا كل حاجه ووصلوا للبنات وجابولي حاجتي بعدها بيومين»، ووجهت كلمة إلي البنات، قائلة: «اتقوا الله وربنا يهديكم».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة إسرائيلية غريبة لـ"هيفاء وهبي" فى عيد ميلادها
» موقف محرج لـ"لبنى عسل" على الهواء
» "جريشة" يدير الترجى والصفاقسي تحكيميًا بالدوري التونسي
» ماذا قال الباز عن إقالة مدير معهد القلب؟
» على جمعة: هؤلاء من يأخذهم الشهيد بيديه إلى الجنة
» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"
» "جوجل" تعلن غلق حسابات مستخدميها فى هذا الموعد
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق
» والدة شهيد تحرج الإعلامية لبنى عسل: معلش معايا مكالمة تانية

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا