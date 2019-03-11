الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن حياة عمر سليمان

11 مارس 2019 - 12:50 ص

كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن أنه تعرف على اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق ورتبته رائد، لافتَا إلى أنه كان إنسانًا ذكيًا ومتواضعًا ودقيقًا ومحترفًا.

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن عمر سليمان كانت علاقته جيدة بالكونجرس، وحل الكثير من المشاكل في إفريقيا، منها مشكلة القراصنة في الصومال.

