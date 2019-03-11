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أحمد موسى يفتح النار على يسري فودة لهذا السبب

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، الإعلاميين يسري فودة وريم ماجد، بسبب تغطياتهم الإعلامية لأحداث محمد محمود، مشيرًا إلى أن إعلامهم دمر مصر في عام 2011.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يسري فودة تربية المخابرات البريطانية، عندما تعرض لأزمة أنقذته القوات المسلحة، ولم تنظر إلى الإهانات التي وجهها لها".
وتابع: "ريم ماجد ويسري فودة من أسوء وأقذر الأطراف التي هاجمت الدولة المصرية وقواتها المسلحة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير"، موضحا أنهما فتحوا قنواتهم لاستقبال العناصر الإرهابية وإهانة القوات المسلحة، وسب قيادات المجلس العسكري.


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