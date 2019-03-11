كشف هوية أول مصرية من ضحايا الطائرة الإثيوبية .. وسر مبكي حولها

11 مارس 2019 - 05:29 ص

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الوادي الجديد بمصر بعد كشف هوية أول ضحية مصرية بحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.



و نعى أهالي الوادي الجديد الدكتورة دعاء عاطف عبد السلام التي كانت ذاهبة إلى كينيا في رحلة علمية لتستقل الطائرة المنكوبة لتكون ضمن المصريين الستة الذين قضوا ضمن الحادث.



والمبكي في الأمر أن الراحلة حصلت على الماجستير قبل أشهر قليلة جدًا وعُينت بمركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد وكانت تطمح لاستكمال بحث الدكتوراة ولكن القدر لم يمهلها.



وأعلنت السلطات الإثيوبية أمس تحطم طائرة على متنها 157 شخصا ، وتضم 10 من جنسيات عربية ، 6 منهم مصريين و2 مغربيين وسوداني ويمني.