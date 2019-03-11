مفاجأة مدوية في قضية "أطفال البرميل": "ميموري" يوثق لحظات قتلهم

11 مارس 2019 - 06:27 ص

تمكن ضباط المباحث التابعون لقسم شرطة المرج من ضبط "كارت ميموري" يوثق مخبأ داخل دولاب المتهم بقتل أطفاله الثلاثة فيما عُرف إعلاميا بقضية "أطفال البراميل".



وتبين احتواء "الميموري" المضبوط على مقاطع فيديو توثق عملية قتل الأب لأطفاله الثلاثة بطريقة وحشية.



وكانت القضية اندلعت عقب ذهاب سيدة إلى قسم الشرطة وإبلاغها بمقتل أبنائها الثلاثة على يد والدهم .



وبينت التحريات أن المتهم متزوج من سيدتين تعيشان معه بنفس الشقة وأن أحداهما متورطة في عملية القتل ، والأخرى متسترة على الجريمة .



وأشارت التحريات إلى أنه في يوم الحادث وقعت مشادة بين السيدتين ، فقام الزوج على إثرها بضرب إحداهما ، فتدخل أطفالها على الفور للدفاع عنها ، فما كان الأب سوى أن قام بقتلهم ووضعهم في برميل ثم تخلص منهم في مياه الرشاح لإبعاد التهمة عنه.



