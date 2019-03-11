رئيس الزمالك: أحبطت مؤامرة كبرى كانت تستهدف "الخطيب" أمس

11 مارس 2019 - 06:37 ص

كشف رئيس نادي الزمالك عن تمكنه مما أسماه إحباط مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوقيعة بين جمهوري الزمالك والأهلي فضلا عن الإساءة لرئيس الأهلي محمود الخطيب.



وأضاف: "المؤامرة كانت كالتالي: دخول مجموعة من أولتراس أهلاوي لمباراة جورماهيا والتظاهر بأنهم من مشجعي الزمالك ثم يقوموا بحرق أعلام الأهلي وصور محمود الخطيب".



وتابع: "كاد هذا يؤدي لفتنة كبرى بين جمهوري الأهلي والزمالك لكني أحبطت هذا الأمر بسماحي لمجموعة من جماهير الزمالك الموثوق بها بدخول ستاد برج العرب لتشجيع الفريق".



