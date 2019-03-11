رئيس الزمالك: أحبطت مؤامرة كبرى كانت تستهدف "الخطيب" أمس

أحمد عادل شعبان
كشف رئيس نادي الزمالك عن تمكنه مما أسماه إحباط مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوقيعة بين جمهوري الزمالك والأهلي فضلا عن الإساءة لرئيس الأهلي محمود الخطيب.
وأضاف: "المؤامرة كانت كالتالي: دخول مجموعة من أولتراس أهلاوي لمباراة جورماهيا والتظاهر بأنهم من مشجعي الزمالك ثم يقوموا بحرق أعلام الأهلي وصور محمود الخطيب".
وتابع: "كاد هذا يؤدي لفتنة كبرى بين جمهوري الأهلي والزمالك لكني أحبطت هذا الأمر بسماحي لمجموعة من جماهير الزمالك الموثوق بها بدخول ستاد برج العرب لتشجيع الفريق".
ظهر12:10 م
فجر
04:53
شروق
06:15
ظهر
12:10
عصر
15:33
مغرب
18:05
عشاء
19:35