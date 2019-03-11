شاهد .. أول ظهور لـ"بوتفليقة" بعد دقائق من عودته للجزائر

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بوتفليقة

بثت وسائل إعلام جزائرية صورا وفيديوهات لما قاله إنه "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة" بعد عودته من جنيف.

وعرضت قناة "النهار" الجزائرية لقطات قالت إنها تُظهر "بوتفليقة" أثناء جلوسه في المقعد الأمامي بالسيارة الرئاسية عقب خروجه من مطار "بوفاريك" لعسكري، إلى مقر إقامته.

و قالت الرئاسة الجزائرية إن "بوتفليقة" ، عاد "ظهيرة الأحد" إلى البلاد بعد زيارة خاصة إلى جنيف بسويسرا،  حيث أجرى "فحوصات طبية دورية"، بحسب الوكالة الرسمية الجزائرية.

وهبطت طائرة الرئيس الجزائري، بمطار بوفاريك العسكري ، وانتشر الأمن الرئاسي
الجزائري، في محيط المطار العسكري، وعلى طول الطريق المؤدي إليه.

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