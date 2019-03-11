"الوزير" يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إسناد مهمة وزارة النقل إلى اللواء كامل الوزير خلفًا للوزير المستقيل هشام عرفات، ومن المقرر أن يؤدي "الوزير"، اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي اليوم الإثنين.

وكشف الرئيس السيسي عن أنه تم ترشيح الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتولي منصب وزير النقل خلفًا لهشام عرفات وزير النقل المستقيل عقب حادث حريق محطة مصر.

وأوضح الرئيس أنه طبقًا للدستور والقانون يتعين أن يحصل كامل الوزير على موافقة مجلس النواب حتى يمكنه تولى المنصب، لافتًا إلى أن البرلمان كان في إجازة خلال الأيام الماضية.

وقال: "إن عقيدة الجيش أن تؤمر وينفذ فورًا"، موجهًا كلامه للواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم الحديث مع كامل الوزير حول منصب وزير النقل، ورد كامل الوزير قائلا: أنا تحت رجل مصر.

وأضاف الرئيس السيسي: "نحن نقدم لمرفق السكة الحديد أفضل ضباط الجيش"، وأضاف أن البرلمان في إجازة وحين يعقد سيتم تقديم اسم وزير النقل ثم يؤدى اليمين.

ووجه الرئيس خطابه إلى كامل الوزير قائلاً إنه إذا وافق البرلمان على هذا الترشح فسيكون عليك أن تقدم للمصريين مرفقًا كالجديد للسكة الحديد بحلول 30 يونيو 2020.. مؤكدًا أنه سيتم تقديم الدعم الكامل للوزير ولوزارة النقل من جانب كل أجهزة الدولة المعنية حتى ينجح هذا المرفق الحيوي بما في ذلك الاستعانة بخبرات من ضباط القوات المسلحة ذات الطابع الفنى اللازم لتطوير السكة الحديد.

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