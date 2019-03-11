» الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"

11 مارس 2019 - 07:26 ص

أعلن المدرب المساعد لمنتخب مصر "تيتو جارسيا" أن اللاعب عبدالله السعيد خارج حسابات الجهاز الفني الحالي بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وأضاف "جارسيا" في تصريحات تليفزيونية: "السعيد واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ولكن أسلوب لعبه لا يتفق مع أسلوب لعب المنتخب.

وتابع: "السعيد يلعب مع بيراميدز في مركز 10، في رأيي أن المركز الأفضل للاعب هو قلب الهجوم المتأخر، وأرقام السعيد تتحدث عنه ولا يوجد أي شك في إمكانياته الفنية، لا أقول أن السعيد لن ينضم ولكنه حاليا لا يناسب خطة لعب المنتخب.

وأوضح تيتو جارسيا، أن الجهاز الفني للفراعنة يحرص دائما على متابعة كل اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين ومن الوارد أن تكون هناك مفاجآت في اختيار قائمة المنتخب، لن نستطيع إرضاء الجميع، فنحن كجهاز فني نختار اللاعبين طبقا لطريقة اللعب وطبيعة المنافس، ونضع خطتنا من البداية.

وأشار: نشاهد جميع المباريات عن طريق تقسيم أنفسنا كأفراد جهاز فني، ثم نجتمع لنستعرض الأسماء واختيار القائمة، ونحرص دائما أن نضم أفضل العناصر، وكل عنصر من الجهاز الفني يضع اختياراته والكلمة الأخيرة لأجيري.